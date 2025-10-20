La società rossoblù sta lavorando intensamente sul mercato in entrata ed in uscita. L'obiettivo del club è quello di rinforzare una rosa che effettivamente non sta riuscendo a fare la differenza come spesso ci si è aspettato e ci si aspettava.
Calciomercato Genoa – Scelto il post Leali: ecco il nome perfetto per Vieira
Calciomercato Genoa – Scelto il post Leali: ecco il nome perfetto per Vieira
Il Genoa proprio in questi istanti ha scelto il post perfetto per l'estremo difensore Nicola Leali. Ecco tutti i dettagli su questo affare
Uno dei tanti punti di domanda da risolvere riguarda l'estremo difensore visto che Nicola Leali sembra essere pronto per iniziare una nuova avventura al termine del suo contratto che sarà quest'estate. La società sta visionando già dei possibili sostituti: ecco il nome perfetto <<<
