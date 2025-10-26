Calciomercato Genoa – Sconfitta con il Torino? Vieira prepara le valigie

Una sfida fondamentale o meglio un trittico di partite che la potrebbe dire lunga sui prossimi passaggi della squadra guidata da Patrick Vieira. Il Genoa ha bisogno di punti e di conquistarli sin da subito, in caso contrario potrebbe arrivare una scelta (a dir poco) inaspettata.
Il Genoa sta vivendo una situazione decisamente sconfortante dal punto di vista del campionato. Non perdiamo neanche un secondo
Il coach francese si trova a sole tre lunghezze in classifica e complice il pareggio del Pisa in quel di San Siro occupa l'ultima posizione nella graduatoria. Con la sconfitta odierna potrebbe arrivare una scelta clamorosa. Tutti i dettagli sul futuro del tecnico <<<
