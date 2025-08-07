Calciomercato Genoa – Sogno o realtà? Vieira prepara il doppio colpo

La rosa della società rossoblù sembra essere pronta sotto tutti i punti di vista per la prossima stagione. La squadra è quasi completa ed anzi l'undici titolare scelto da Patrick Vieira non vede l'ora di poter fare la differenza e conquistare una posizione di spicco all'interno del torneo.
Sogno o realtà? Il Genoa di Patrick Vieira prepara un doppio colpo di assoluto spessore. Ecco tutti i dettagli su questo possibile affare
Logicamente potrebbe arrivare ancora qualche operazione in entrata. Due i colpi che sono ancora sotto osservazione, non perdiamo neanche un secondo ed ecco i nomi. Profili che in Serie A hanno sempre fatto la differenza. Due colpi per sognare <<<
