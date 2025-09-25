Calciomercato Genoa – Stanciu out? No problem, ecco il sostituto di Vieira

Le ultime ore non stanno portando delle notizie positive in casa Genoa, con il centrocampista Nicolas Stanciu che al momento è out e non si è capito esattamente per quanto tempo non potrà calcare il campo. Sicuramente una situazione complessa e in cui bisogna trovare una quadra.
Il Genoa ha perso un calciatore a dir poco fondamentale come Nicolas Stanciu. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nelle ultime ore il club ha iniziato a tutelarsi, visto che sembra aver preso contatti con un calciatore che milita nella massima serie del calcio turco. Un centrocampista offensivo che potrebbe dire la sua anche in Serie A. Tutti i dettagli su questo ipotetico affare <<<
