Calciomercato Genoa – Il nuovo Suarez in arrivo? Affare a costo zero

Il Genoa può mettere a referto un colpo di primissimo livello per la sua rosa. Nelle ultime ore sta osservando in maniera attenta le prestazioni di un calciatore di assoluto spessore. Un centravanti di livello per una società che ha voglia di dire la sua sul campo da gioco.

Non ha mai giocato in Europa e il centravanti ha voglia di mettersi in mostra anche in un livello nuovo per la sua carriera. Non perdiamo neanche un secondo ed andiamo ai dettagli sull'affare <<<