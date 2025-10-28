Calciomercato Genoa – Sucu ha scelto: ecco il favorito per il post Vieira

La squadra rossoblù sta vivendo un momento decisamente complesso all'interno del campionato italiano. La squadra si trova in ultima posizione ed in solitaria ed inoltre ha bisogno di raccogliere punti il prima possibile per allontanare lo spettro di una possibile retrocessione.
Il Genoa sa che nel corso delle prossime ore potrebbe trovarsi con un nuovo tecnico. Tutti i dettagli sul favorito per la panchina rossoblù
Nel corso delle ultime ore sono diverse le opportunità e sta prendendo quota il possibile addio del condottiero che ha portato la squadra alla salvezza nel corso della passata stagione. Ecco tutti i dettagli <<<
