Il club rossoblù nel corso delle prossime ore potrebbe perdere un calciatore a dir poco fondamentale per il suo scacchiere tattico. La squadra sa che un titolarissimo è stato messo sotto le grinfie o meglio sotto attenzione da parte di uno dei team più importanti del nostro calcio.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Il titolare firma con la Juve? De Rossi disperato
news calcio
Calciomercato Genoa – Il titolare firma con la Juve? De Rossi disperato
Un titolarissimo dei rossoblù sembrerebbe essere pronto per iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano: il punto
Logicamente questo sarà un mercato di gennaio infuocato dove tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Serve trovare una quadra il prima possibile. Non perdiamo un secondo e passiamo alla trattativa che potrebbe portare alla cessione. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA