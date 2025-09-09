La stagione è appena iniziata, ma il lavoro di Patrick Vieira sembra essere già abbastanza avanzato. La seconda stagione per il tecnico francese in quel di Genova sta portando non poche novità sotto tutti i punti di vista. Adesso è arrivato il momento, però, di prendere le prime decisioni importanti.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Titolare o va via! Clamorosa richiesta per Vieira
news calcio
Calciomercato Genoa – Titolare o va via! Clamorosa richiesta per Vieira
Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, nel frattempo c'è un calciatore che vuole essere importante: il punto
La società non vede l'ora di mettere a referto chiarezza riguardo un calciatore. Un elemento che ha le qualità per essere titolare, ma nel corso delle ultime settimane fatica a trovare una maglia. Tutti i dettagli sulla possibile rottura <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA