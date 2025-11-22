il Genoa lavora in maniera intensa in vista dei prossimi incontri campionato. Finalmente ci sarà la possibilità di vedere Daniele De Rossi sulla panchina della squadra Rosso blu. Un momento fondamentale per capire quanto si è lavorato nel corso di queste due settimane e soprattutto per capire quanto dista la salvezza per il club.
Calciomercato Genoa – Ultim'ora, ecco il nuovo bomber: colpo per De Rossi
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli su un affare decisamente interessante
La squadra grande voglia di mettere referto prestazioni di assoluto spessore, ma per farlo serve ancora un rinforzo, lì davanti in attacco. Tutti i dettagli sul nuovo nome per il club di Genova <<<
