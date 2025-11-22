mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Ultim’ora, ecco il nuovo bomber: colpo per De Rossi

news calcio

Calciomercato Genoa – Ultim’ora, ecco il nuovo bomber: colpo per De Rossi

Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli su un affare decisamente interessante
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Genoa – Ultim’ora, ecco il nuovo bomber: colpo per De Rossi- immagine 1

il Genoa lavora in maniera intensa in vista dei prossimi incontri campionato. Finalmente ci sarà la possibilità di vedere Daniele De Rossi sulla panchina della squadra Rosso blu. Un momento fondamentale per capire quanto si è lavorato nel corso di queste due settimane e soprattutto per capire quanto dista la salvezza per il club.

La squadra grande voglia di mettere referto prestazioni di assoluto spessore, ma per farlo serve ancora un rinforzo, lì davanti in attacco. Tutti i dettagli sul nuovo nome per il club di Genova <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA