Calciomercato Genoa – Arriva l’ultimo regalo dei 777: bomber da 10 milioni

Nonostante i vari comunicati delle ultime settimane, l'avventura dei 777 Partners in quel di Genova sembra stia per arrivare al capolinea.

Al momento, però, non c'è ancora un affare in chiusura vero e proprio. Per questo motivo il club sta cercando di pianificare quello che potrebbe essere l'ultimo mercato alla guida del Grifone. In arrivo un regalo da 10 milioni <<<