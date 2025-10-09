Il Genoa sta attraversando un momento decisamente complesso in campionato, con una squadra che ha bisogno di mettere a referto punti importanti e soprattutto allontanare lo spauracchio retrocessione. Nelle ultime ore, però, sembrano non arrivare belle notizie.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Norton Cuffy alla Juve? Vieira è furioso: il punto
news calcio
Calciomercato Genoa – Norton Cuffy alla Juve? Vieira è furioso: il punto
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del club
Il direttore sportivo Ottolini potrebbe salutare in via definitiva la società bianconera e di conseguenza iniziare un nuovo percorso di primissimo livello altrove. Tutti i dettagli su quella che sarà la sua prossima società, ma soprattutto su una vera e propria rivoluzione di mercato. Vieira perde un titolarissimo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA