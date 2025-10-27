il campionato del Genoa continua ad essere al di sotto delle aspettative con la squadra che dopo diverse giornate si trova (in solitaria) all’ultimo posto della graduatoria.
Calciomercato Genoa – Vieira ai saluti? Ecco il sostituto perfetto
Il Genoa cerca in tutti i modi di migliorare la sua classifica. Ecco tutti i dettagli sulla squadra di mister Patrick Vieira
Logicamente l’obiettivo del club deve essere quello di conquistare il prima possibile una posizione al di fuori dagli ultimi tre posti e risollevarsi per provare a conquistare la salvezza finale. Nelle ultime ore, però, si sta cercando di capire se è Patrick Vieira la giusta guida. Ecco tutti i dettagli sul futuro del coach francese <<<
