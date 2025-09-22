La partita contro il Genoa è stata l'ennesima avventura e prestazione decisamente al di sotto delle aspettative per un calciatore decisamente importante come l'italiano. Lorenzo Colombo sembra faticare seriamente a trovare il feeling con la squadra gestita da mister Patrick Vieira.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Vieira boccia Colombo? In arrivo il nuovo bomber
news calcio
Calciomercato Genoa – Vieira boccia Colombo? In arrivo il nuovo bomber
L'inizio di stagione da parte di quello che sarebbe a tutti gli effetti il nuovo numero nove del Genoa è al di sotto delle aspettative
Noi sappiamo benissimo che le vie del mercato sono infinite e soprattutto che se il tecnico dovesse continuare in questo modo potrebbe avere dei seri problemi nel corso della stagione. Arriva la bocciatura per il campione italiano? Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA