La società rossoblù sta continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il club ha bisogno di conquistare punti importanti e soprattutto continuare a scalare una classifica che vede la società all'ultimo posto in concomitanza con il Pisa di Alberto Gilardino.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Vieira ha il nuovo bomber: colpo dal Marsiglia
news calcio
Calciomercato Genoa – Vieira ha il nuovo bomber: colpo dal Marsiglia
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo sul nuovo bomber per Vieira
Per arrivare ad un nuovo colpo, però, serve continuare a lavorare e soprattutto capire dove aggiungere un nuovo elemento nella rosa del Genoa. Serve un nuovo colpo di mercato e un nuovo centravanti di spessore. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA