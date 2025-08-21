Calciomercato Genoa – Vieira colpo UFFICIALE: arriva un fedelissimo

Il mercato del Genoa è tutt'altro che concluso con la società che continua a mettere a referto dei movimenti sia in entrata che in uscita. Nel corso delle ultime ore la squadra ha aggiunto un nuovo componente decisamente interessante per il team.
Il Genoa di Patrick Vieira mette a referto un colpo ufficiale di primissimo livello, tutti i dettagli sull'affare con la società rossoblù
Un calciatore che è uno dei punti di forza dello Strasburgo (squadra che antecedentemente è stata guidata proprio da Patrick Vieira). Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questa nuova firma <<<
