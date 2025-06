La società rossoblù si è già messa all'opera per poter costruire nel migliore dei modi il club e soprattutto il futuro del team. A guidare questa nuova costruzione della rosa ci sta pensando il tecnico Patrick Vieira . Proprio l'ex calciatore di Arsenal ed Inter sta cercando di allestire un club di primissimo livello.

Nelle ultime ore sembra essere vicinissima la cessione di Aaron Martin, con il terzino che è pronto per firmare un nuovo contratto ben lontano da Genova e molto vicino agli Emirati Arabi Uniti. Il club non si è fatto trovare impreparato ed ha già messo la firma su un ex Borussia Dortmund: ecco tutti i dettagli <<<