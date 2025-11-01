Calciomercato Genoa – Vieira esonerato! Tre nomi per sostituirlo

La società Rosso blu dopo un giorno di confronto e un altro allenamento diretto da Patrick Piera ha preso la sua decisione finale e sorprende tutti. Il club non continuerà con il tecnico francese ed è già pronto per annunciare quello che potrebbe essere il suo sostituto sono ben tre i profili messi sotto osservazione.
Il Genoa esonera ufficialmente Patrick Vieira. Tutti I dettagli su quello che potrebbe essere il sostituto prescelto dalla società
Non perdiamo altro tempo e partiamo con i nomi che potrebbero fare la differenza e mettersi in mostra. Ecco i tre favoriti per la panchina del grifone <<<
