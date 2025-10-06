Calciomercato Genoa – Vieira esonerato? La scelta della dirigenza è chiara

Il Genoa esce sconfitto dallo Stadio Diego Armando Maradona nonostante una prova coraggiosa da parte della squadra rossoblù. Il team prima si è portato in avanti, anche se con il passare dei minuti ha prevalso la forza della società campione d'Italia.
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul colpo
Questo ennesimo risultato negativo porta la squadra all'ultimo posto con soli due punti conquistati nel giro di sei partite. Proprio per questo motivo la dirigenza sta pensando ad una scelta a dir poco sorprendente. Tutti i dettagli sul possibile addio di mister Vieira <<<
