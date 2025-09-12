La società rossoblù continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, l'obiettivo della squadra è quello di mettere a referto un doppio rinnovo di assoluto spessore e soprattutto assicurarsi le prestazioni di alcuni dei calciatori più importanti per il club.
Calciomercato Genoa – Vieira esulta! Arriva un doppio colpo clamoroso
news calcio
Calciomercato Genoa – Vieira esulta! Arriva un doppio colpo clamoroso
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Proprio nelle ultime settimane stanno andando avanti delle trattative importanti. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Un rinnovo è già arrivato, l'altro sta per arrivare. Ecco il punto <<<
