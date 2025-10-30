Un solo jolly sembra essere rimasto a mister Patrick Vieira dopo la clamorosa sconfitta arrivata in campionato contro la Cremonese. La squadra rossoblù non è riuscita a sfruttare le sue qualità e di conseguenza sembra essere solo questione di tempo prima che possa arrivare un grande cambiamento.
Calciomercato Genoa – Vieira: è finita! Scelto il nuovo tecnico del Grifone
Calciomercato Genoa – Vieira: è finita! Scelto il nuovo tecnico del Grifone
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Una salvezza raggiunta con grande anticipo e soprattutto frutto di ottime prestazioni è solamente un lontano ricordo. Si inizia a pensare al sostituto perfetto di Patrick Vieira: ecco tutti i dettagli <<<
