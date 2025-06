Calciomercato Genoa – Vieira è impazzito: 25 milioni e colpi da Champions

Tutti e tre i nomi arriverebbero da Bologna e stiamo parlando di calciatori che non vedono l'ora di potersi mettere in forma. Non perdiamo neanche un secondo ed andiamo con i tre nomi che sono entrati nelle grazie del tecnico francese Patrick Vieira e vogliono far sognare una città intera. Ecco i calciatori perfetti per un campionato di primo livello <<<