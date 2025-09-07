Calciomercato Genoa – Vieira medita l’addio? La verità sul futuro del coach

La stagione è appena iniziata e la panchina di Patrick Vieira è senza ombra di dubbio una delle più salde di tutto il campionato. Nonostante il solo punto conquistato nel corso delle prime due sfide, il club sa che può affidarsi ad un coach perfetto per l'obiettivo stagionale: la salvezza.
Il Genoa potrebbe perdere definitivamente il suo tecnico nel corso della prossima stagione. Il team si inizia a muovere a caccia del sostituto
Proprio per questo motivo è molto complesso un addio nel corso delle prossime giornate. Lo sguardo, però, va spostato sul futuro con Vieira che difficilmente si accontenterà (se dovesse raggiungere i suoi traguardi) di un'altra annata in cui l'obiettivo principale è non cadere nelle grinfie della cadetteria. Tutti i dettagli sul futuro del coach francese <<<
