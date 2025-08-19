Calciomercato Genoa – Vieira ha il nuovo 10? Doppio colpo last minute

Il Genoa sta lavorando intensamente nel corso delle ultime settimane di mercato. La società deve mettere a referto delle operazioni di primissimo livello e l'obiettivo è quello di rinforzare in maniera netta la rosa della squadra.
Il Genoa ha messo a referto una doppia firma di primissimo livello, ecco tutti i dettagli su questo affare e sul possibile nuovo numero dieci
Un doppio colpo di assoluto spessore per il Genoa che non vede l'ora di completare la rosa e prepararsi al campionato che prenderà il via questo fine settimana. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. Arriva un nuovo esterno ed un nuovo 10? Il punto <<<
