La società rossoblù sta costruendo sotto tutti i punti di vista il suo futuro. Il club gestito da Dan Sucu e allenato da mister Patrick Vieira deve iniziare a prendere delle decisioni importanti. Sono diversi i calciatori che sanno fare la differenza, ma che l'anno prossimo potrebbero indossare una casacca diversa da quella rossoblù.
Calciomercato Genoa – Shock Vieira! Salutano ben 5 titolari? Il punto
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco i dettagli sull'affare
Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del club. Cinque calciatori sono pronti per iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano o anche estero. Ecco i nomi dei protagonisti in scadenza <<<
