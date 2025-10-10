Calciomercato Genoa – Vieira, ecco il nuovo bomber? Colpo da 8 milioni

La situazione di classifica per il Genoa continua a non essere semplice. La squadra rossoblù ha bisogno di mettere a referto delle operazioni di assoluto spessore per continuare a fare la differenza e soprattutto per iniziare a muovere una classifica tutt'altro che positiva.

Nelle ultime ore e per il mercato di gennaio la ricerca parla chiaro: va trovato un vero e proprio bomber. Nomi di assoluto spessore sono stati aggiunti dal club, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un colpo da otto milioni di euro <<<