Calciomercato Genoa – Vieira SHOCK! Ecco il nome perfetto per la 10

La società rossoblù sta continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il Genoa si gode una grande vittoria in Coppa Italia, con due quarti del possibile attacco titolare in grande spolvero. Resta da sistemare una maglia sola, quella del numero 10.
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita e sta cercando di mettere a referto un altro affare decisamente importante
Tanti i profili osservati dalla società nel corso delle ultime settimane, ma assieme a Gronbaek e Carboni potrebbe arrivare un trequartista di assoluto spessore. Colpaccio vero e proprio dall'Olanda <<<
