Calciomercato Genoa – Viera disperato: quattro titolari ai saluti

Un momento d'oro per la squadra della città ligure che ha praticamente conquistato la sua salvezza (manca solo la matematica) e vivrà queste ultime giornate di campionato in totale spensieratezza e con l'obiettivo di battere il risultato ottenuto da coach Gilardino nel corso della passata annata.

Il Genoa, però, inizia a guardare anche all'estate ed alla sessione di mercato. Momento che spaventa e non poco mister Patrick Viera. Il punto sul coach e su quattro calciatori che potrebbero salutare in maniera definitiva la società rossoblù. Rivoluzione in estate <<<