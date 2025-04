Calciomercato Genoa – Viera alla Roma? Macché, ecco tutta la verità

Patrick Viera ha il grande merito di aver preso tra le mani una squadra che si trovava in piena zona retrocessione ed averla condotta ad una salvezza senza patemi d'animo. Il tecnico è riuscito in quella che sembra essere una vera e propria impresa. Non vanno dimenticate le premesse ed un mercato estivo in cui il Genoa è stato defraudato di tutti i suoi campioni.