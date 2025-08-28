Solo cinque giorni alla fine del mercato del Genoa. La società rossoblù non vede l'ora di completare una squadra che può ambire senza problemi alla salvezza e nel corso del campionato togliersi qualche altra soddisfazione. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare con i rossoblù.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Vitinha saluta Vieira! Nuovo 10 arriva dalla Francia
news calcio
Calciomercato Genoa – Vitinha saluta Vieira! Nuovo 10 arriva dalla Francia
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Prima di poter acquistare, però, c'è bisogno di cedere ed un calciatore nello specifico è stato messo sotto osservazione per poter iniziare una nuova avventura ben lontano da Genova. Tutti i dettagli su questo addio molto vicino. Ecco chi saluta Vieira <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA