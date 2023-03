Giulini cambia idea? Il Cagliari punta 2 attaccanti della Serie A per il 2024

Dopo il 4-1 rifilato all'Ascoli e il 4-0 alla Reggina, l'armata rossoblù non ha intenzione di fermarsi. Il primo aprile sarà il turno del Sudtirol. Mentre l'allenatore romano prepara il prossimo big match di campionato, gira voce che Giulini e Bonato stiano già pensando a come potenziare il reparto offensivo per la prossima stagione. Ma attenzione perché il raggiungimento della Serie A potrebbe essere fondamentale.