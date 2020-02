Ighalo: l’ex Udinese ad un passo dall’Inter di Conte

L’attaccante ex Watford e Shanghai Shenhua andrà a rinforzare il reparto avanzato del Manchester, eppure anche l’Inter si era mossa per l’assalto all’idea last minute in attacco.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra nelle ultime ore di mercato aveva sondato anche l’opzione Ighalo, un ex per la Serie A ed in ottime condizioni per un’eventuale chiamata da titolare già post gennaio. Il ‘no’ tra le fila della Beneamata è arrivato dai vertici interisti che, insieme ad Antonio Conte, hanno deciso di chiudere eventuali trattative per vestire l’attaccante di nerazzurro. Solo successivamente Ighalo ha scelto di accettare la proposta dello United.

