Merctao Cagliari – Jankto: addio ad un passo! La situazione attuale

Lorenzo Focolari Redattore 27 maggio - 18:20

Jankto — Il giocatore ceco Jakub Jankto non ha avuto praticamente occasione di scendere in campo quest’anno con la squadra sarda. Ciò che rimane è un ricordo di un grande centrocampista offensivo che purtroppo deve fare i conti anche l'età per determinare il suo futuro.

Prossima stagione — Il Cagliari comincia a pianificare per la prossima stagione di Serie A. Tra nuovi acquisti e possibili partenze c'è anche il nome del centrocampista ceco Jakub Jankto. Nato nel '96 e ora alla sua seconda annata sull’isola, non ha avuto nemmeno un minuto di gioco in competizioni ufficiali quest’anno sotto la guida di Davide Nicola.

Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, il centrocampista sta per lasciare la squadra. L'intenzione è quella di far sì che si tratti di un addio pacifico e pieno di gratitudine. Non ci sono acquirenti concreti ma la dirigenza del Cagliari farà di tutto per accontentare le richieste del giocatore e trovargli una giusta destinazione.