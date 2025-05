Mercato Torino – Juric fa da garante: ecco il nome per la difesa

Cairo continua ad esplorare assieme alla dirigenza del Torino ogni profilo che possa essere interessante per una prossima stagione. Il reparto difensivo è quello più importante da salvaguardare e in questi ultimi giorni sembra essere spuntato un profilo direttamente dall'Inghilterra .

Le due possibilità

Proprio Juric sembra fare da garante per il ragazzo il quale non sta trovando più così tanto spazio in Premier e ha bisogno del campo. Cairo potrebbe considerare questa possibile operazione anche con un acquisto a titolo definitivo, sebbene il cartellino valga 11.4 milioni di euro. Anche il prestito potrebbe essere la chiave per portare Bella-Kotchap a Torino.