Non c'è giorno che passi senza che si parli di calciomercato in ambiente Juventus. Come ben sappiamo, la sessione estiva è stata importante, ma non ha chiuso proprio tutti i fronti aperti e che rimangono ancora in sospeso. Un esempio lampante è il caso Vlahovic, il più spinoso dell'estate bianconera.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Juventus, 2 nomi spaventosi per gennaio: “Contatti avviati!”
news calcio
Calciomercato Juventus, 2 nomi spaventosi per gennaio: “Contatti avviati!”
Nelle ultime ore stanno circolando un paio di nomi veramente pesanti in orbita Juventus in vista del calciomercato di gennaio: i dettagli
Tanto che la telenovela di mercato relativa al bomber classe 2000 è destinata a riproporsi già a gennaio. Non solo possibili uscite, però. Anzi, stando alle ultime notizie di calciomercato, la Juve si starebbe già muovendo anche per alcuni nomi davvero pesanti proprio in vista di gennaio: eccone nello specifico due decisamente importanti <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA