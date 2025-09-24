Calciomercato Juventus – Addio clamoroso: “Via a gennaio! Al suo posto…”

L'ultima sessione di calciomercato della Juventus è stata abbastanza movimentata, tra tormentoni, lunghe telenovele, cessioni e ovviamente nuovi colpi in entrata. Ma, stando a quanto circola già in questi giorni, appare chiaro come il club bianconero continuerà ad essere protagonista sul mercato anche in vista delle prossime finestre. A partire già da quella di gennaio.