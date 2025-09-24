Calciomercato Juventus – Addio clamoroso: “Via a gennaio! Al suo posto…”

L'ultima sessione di calciomercato della Juventus è stata abbastanza movimentata, tra tormentoni, lunghe telenovele, cessioni e ovviamente nuovi colpi in entrata. Ma, stando a quanto circola già in questi giorni, appare chiaro come il club bianconero continuerà ad essere protagonista sul mercato anche in vista delle prossime finestre. A partire già da quella di gennaio.
In casa Juventus sono tante le news e le indiscrezioni di calciomercato che si rincorrono, anche in vista della prossima finestra di gennaio
A tal proposito, nelle ultime ore si sta parlando di diversi scenari e di alcune indiscrezioni decisamente pesanti in vista del prossimo futuro. In particolare, si parla di un possibile clamoroso addio a sorpresa di un big bianconero che potrebbe concretizzarsi già a gennaio ma anche di nuovi innesti al suo posto: ma andiamo con ordine, ecco tutti i dettagli in merito <<<
