Calciomercato Juventus: addio Yildiz? Poco fa l’annuncio sul futuro

Tra i temi più spinosi di calciomercato che tengono banco in casa Juventus in questo periodo c'è sicuramente quello relativo al futuro di Kenan Yildiz . Il talento bianconero è legato alla Juve fino al 2029, ma l'intenzione del club è quella di rinnovare e prolungare con il classe 2005, anche per allontanare le tante voci di mercato che continuano ad aleggiare intorno a lui.

L'accordo però non appare così scontato né tantomeno vicino. E proprio questo stallo che è venuto a crearsi tra le parti sta alimentando appunto altre voci e indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Yildiz. Sappiamo che sul gioiello turco hanno messo gli occhi diversi top club europei, tra cui il Barcellona, il Chelsea e l'Arsenal. E in questo contesto, proprio in queste ultime ore è arrivato un importante annuncio proprio sul futuro di Yildiz: ecco tutti i dettagli <<<