Calciomercato Juventus: colpaccio a gennaio? Gira un nome da urlo!

In casa Juventus - tra le altre cose - si continua a parlare anche di calciomercato , con un occhio particolare a quello che potrà succedere già nel corso della prossima sessione di gennaio. Il club bianconero, in effetti, ha ancora qualche situazione lasciata in sospeso dall'estate. E l'intenzione sarebbe quella di intervenire sul mercato invernale per arricchire ulteriormente la rosa a disposizione di Tudor .

Gli obiettivi? Si partirà proprio da quanto si voleva fare già in estate ma che non è stato possibile fare, per diverse ragioni. Senza mai escludere comunque possibili sorprese e colpi di scena improvvisi, sempre all'ordine del giorno quando si parla di calciomercato e di Juve. A tal proposito, in vista di gennaio, stanno circolando almeno un paio di nomi davvero importanti e decisamente clamorosi: ecco nello specifico di chi stiamo parlando <<<