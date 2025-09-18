Juventus, follia di calciomercato: “Pronti 70 milioni di euro per…”

Nell’ultima sessione di calciomercato l’attacco è stato il vero tormentone in casa Juventus. I bianconeri hanno vissuto un’estate frenetica, tra trattative infinite e colpi last minute. Prima l’assalto a Jonathan David, poi il caso Vlahovic rimasto ancora irrisolto, quindi la lunga rincorsa a Randal Kolo Muani e, infine, il colpo a sorpresa: l’arrivo di Lois Openda proprio sul filo di lana.