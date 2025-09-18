Nell’ultima sessione di calciomercato l’attacco è stato il vero tormentone in casa Juventus. I bianconeri hanno vissuto un’estate frenetica, tra trattative infinite e colpi last minute. Prima l’assalto a Jonathan David, poi il caso Vlahovic rimasto ancora irrisolto, quindi la lunga rincorsa a Randal Kolo Muani e, infine, il colpo a sorpresa: l’arrivo di Lois Openda proprio sul filo di lana.
mondoudinese news calcio calciomercato Juventus, follia di calciomercato: “Pronti 70 milioni di euro per…”
news calcio
Juventus, follia di calciomercato: “Pronti 70 milioni di euro per…”
In casa Juventus le sorprese di calciomercato potrebbero essere sempre dietro l'angolo in vista del prossimo futuro: circolano news pesanti
Un reparto completamente rivoluzionato, insomma. Eppure, le novità potrebbero non essere finite qui. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, in casa Juve starebbe già maturando uno scenario di mercato che avrebbe davvero del clamoroso: ecco tutti i dettagli in merito <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA