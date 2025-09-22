Juventus, Mediaset sgancia la bomba di mercato: “Colpaccio a gennaio!”

Come ben sappiamo, in ottica Juventus il tema calciomercato non passa mai di moda, come confermano le tante notizie che continuano a rincorrersi di giorno in giorno. Dopo un'estate importante e impegnativa, segnata da tante operazioni e tanti tormentoni, la Vecchia Signora si candida ancora una volta a essere tra le protagoniste anche delle prossime sessioni di mercato. A partire, ovviamente, già da quella invernale di gennaio.
Stando alle ultime news rilanciate da Sport Mediaset, la Juventus starebbe pensando a un colpo da urlo in vista del calciomercato di gennaio
Juve, calciomercato sempre in fermento: occhi puntati a gennaio
Comolli e soci stanno già valutando il da farsi in vista della finestra di riparazione. Ad oggi, Tudor e la squadra stanno dando risposte convincenti e meritano sicuramente un aiuto per raggiungere i vari obiettivi a fine stagione. In particolare, il tecnico bianconero avrebbe già bene in mente dove intervenire e cosa servirebbe per aumentare la qualità, lo spessore e il tasso tecnico di questa Juventus già nell'immediato. E proprio a tal proposito, nelle ultime ore Sport Mediaset ha sganciato una vera bomba di calciomercato svelando il grande obiettivo bianconero per gennaio: ecco tutti i dettagli in merito <<<
