mondoudinese news calcio calciomercato Juventus, Mediaset sgancia la bomba di mercato: “Colpaccio a gennaio!”

news calcio

Juventus, Mediaset sgancia la bomba di mercato: “Colpaccio a gennaio!”

Stando alle ultime news rilanciate da Sport Mediaset, la Juventus starebbe pensando a un colpo da urlo in vista del calciomercato di gennaio
Lorenzo Focolari Redattore 

Ultim'ora di calciomercato sulla Juventus.

Come ben sappiamo, in ottica Juventus il tema calciomercato non passa mai di moda, come confermano le tante notizie che continuano a rincorrersi di giorno in giorno. Dopo un'estate importante e impegnativa, segnata da tante operazioni e tanti tormentoni, la Vecchia Signora si candida ancora una volta a essere tra le protagoniste anche delle prossime sessioni di mercato. A partire, ovviamente, già da quella invernale di gennaio.

Juve, calciomercato sempre in fermento: occhi puntati a gennaio

Comolli e soci stanno già valutando il da farsi in vista della finestra di riparazione. Ad oggi, Tudor e la squadra stanno dando risposte convincenti e meritano sicuramente un aiuto per raggiungere i vari obiettivi a fine stagione. In particolare, il tecnico bianconero avrebbe già bene in mente dove intervenire e cosa servirebbe per aumentare la qualità, lo spessore e il tasso tecnico di questa Juventus già nell'immediato. E proprio a tal proposito, nelle ultime ore Sport Mediaset ha sganciato una vera bomba di calciomercato svelando il grande obiettivo bianconero per gennaio: ecco tutti i dettagli in merito <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA