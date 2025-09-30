Juventus, indiscrezione da brividi: “Addio Vlahovic, al suo posto arriva…”

La telenovela di calciomercato relativa a Vlahovic continua a tenere sempre banco in casa Juventus . La storia è andata avanti tutta l'estate, ma alla fine non si è risolta, né in una maniera né nell'altra. Ecco perché anche adesso e soprattutto in vista delle prossime sessioni di mercato, le voci e le indiscrezioni continuano a circolare senza sosta.

Vlahovic è infatti in scadenza di contratto con la Juve a fine stagione e ha un ingaggio pesantissimo. Per questa ragione i bianconeri, nonostante le buone prestazioni del serbo, ragionano sempre sull'opportunità di tentare di cederlo già a gennaio per incassare qualcosa dal suo addio, che ormai appare inevitabile, prima di perderlo a parametro zero il prossimo giugno. E c'è di più perché, con la cessione già a gennaio di Vlahovic, la Juventus potrebbe puntare a un super colpo di calciomercato al suo posto: ecco l'indiscrezione che sta circolando in queste ultime ore <<<