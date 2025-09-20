Negli ultimi tempi sono spuntate diverse news di calciomercato che hanno intrecciato i cammini di Juventus e Milan. In estate, ad esempio, si è parlato di Vlahovic in ottica rossonera, ma anche di Saelemaekers per la Signora. Senza dimenticare che nel recente passato i due club hanno già portato a termine qualche operazione di mercato in sinergia, come quella per Kalulu.
Colpo di scena Juventus, poco fa l'annuncio: "Possibile botto dal Milan!"
Colpo di scena Juventus, poco fa l’annuncio: “Possibile botto dal Milan!”
Attenzione alle ultime news di calciomercato sulla Juventus che, tra i vari nomi nel mirino, ne avrebbe adocchiato uno anche dal Milan
Nelle scorse ore, poi, vi abbiamo parlato dell'ipotesi Perin per il Milan, con Allegri che - conoscendolo molto bene e apprezzandolo particolarmente - lo vedrebbe bene come possibile erede di Mike Maignan, in uscita dal club rossonero. Ma le indiscrezioni e le notizie non si fermano ancora qui, anzi aumentano di giorno in giorno. Stando infatti alle ultime news di calciomercato, anche la Juve starebbe pensando di pescare in casa Milan in vista del prossimo futuro: ecco chi c'è nel mirino bianconero <<<
