Colpo di scena Juventus, poco fa l’annuncio: “Possibile botto dal Milan!”

Negli ultimi tempi sono spuntate diverse news di calciomercato che hanno intrecciato i cammini di Juventus e Milan. In estate, ad esempio, si è parlato di Vlahovic in ottica rossonera, ma anche di Saelemaekers per la Signora. Senza dimenticare che nel recente passato i due club hanno già portato a termine qualche operazione di mercato in sinergia, come quella per Kalulu.