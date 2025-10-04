Calciomercato Juventus – Clamoroso Vlahovic: annuncio shock poco fa!

Tra le questioni di calciomercato più spinose di casa Juventus c'è sempre quella relativa al destino di Dusan Vlahovic . Dopo un'estate travagliata, con le valigie in mano e tra i malumori della piazza bianconera, il centravanti serbo sta rispondendo molto bene con i fatti in campo. Ma la situazione, almeno in ottica Juve, non è ancora risolta. Anzi.

Vlahovic, che ha un ingaggio pesantissimo, rimane infatti in scadenza di contratto a fine stagione e il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo giugno è seriamente concreto. Per questo negli ultimi giorni si è parlato di diverse soluzioni alternative, tra cui la cessione del bomber classe 2000 già nel prossimo mercato di gennaio. Ma in queste ore sta rimbalzando anche un'altra clamorosa novità: ecco tutti i dettagli in merito <<<