Calciomercato Juventus – Clamoroso Vlahovic: annuncio shock poco fa!

In casa Juventus arrivano novità di calciomercato pesantissime sul possibile destino di Dusan Vlahovic: ecco cosa potrebbe succedere adesso
Riccardo Focolari Redattore 

Juventus, le ultime news di calciomercato su Vlahovic.

Tra le questioni di calciomercato più spinose di casa Juventus c'è sempre quella relativa al destino di Dusan Vlahovic. Dopo un'estate travagliata, con le valigie in mano e tra i malumori della piazza bianconera, il centravanti serbo sta rispondendo molto bene con i fatti in campo. Ma la situazione, almeno in ottica Juve, non è ancora risolta. Anzi.

Vlahovic, che ha un ingaggio pesantissimo, rimane infatti in scadenza di contratto a fine stagione e il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo giugno è seriamente concreto. Per questo negli ultimi giorni si è parlato di diverse soluzioni alternative, tra cui la cessione del bomber classe 2000 già nel prossimo mercato di gennaio. Ma in queste ore sta rimbalzando anche un'altra clamorosa novità: ecco tutti i dettagli in merito <<<

