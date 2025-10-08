Juventus, follia di calciomercato: “Scambio tra Vlahovic e…”

Il futuro prossimo di Vlahovic rimane uno dei temi di calciomercato più spinosi e bollenti per quanto riguarda la Juventus . Il club bianconero ha di fronte diverse strade possibili. La prima è arrivare a fine stagione e salutare il serbo, lasciandolo andare a parametro zero . Un'ipotesi possibile, ma certamente la meno proficua a livello economico per la Vecchia Signora.

C'è poi la possibilità di tentare a riparlare di un rinnovo, magari anche solo per posticipare la scadenza e carcare una cessione la prossima estate. Soluzione che però, almeno per il momento, appare decisamente lontana. Occhio dunque alla terza via, quella della cessione già in vista del prossimo mercato di gennaio. Le contendenti non mancherebbero e la Juve potrebbe incassare qualcosa dall'addio di Vlahovic. E non solo perché, stando alle ultime news di calciomercato, si potrebbe anche imbastire qualche scambio di valore: