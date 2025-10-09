Calciomercato Juventus – Ottolini scatenato: “Vuole subito questi 3 colpi!”

La rivoluzione della Juventus continua e Comolli è vicino a scegliere anche il nuovo direttore sportivo bianconero. La scelta sarebbe ricaduta su Marco Ottolini, attuale Ds del Genoa con un passato in bianconero. Il dirigente italiano è in scadenza di contrato con il club rossoblù a fine stagione e per ora non si parla di un possibile rinnovo.