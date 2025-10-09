La rivoluzione della Juventus continua e Comolli è vicino a scegliere anche il nuovo direttore sportivo bianconero. La scelta sarebbe ricaduta su Marco Ottolini, attuale Ds del Genoa con un passato in bianconero. Il dirigente italiano è in scadenza di contrato con il club rossoblù a fine stagione e per ora non si parla di un possibile rinnovo.
Calciomercato Juventus – Ottolini scatenato: "Vuole subito questi 3 colpi!"
Calciomercato Juventus – Ottolini scatenato: “Vuole subito questi 3 colpi!”
Ottolini si avvicina alla Juventus come nuovo direttore sportivo e starebbe già pensando ai suoi primi obiettivi di calciomercato: ecco i nomi
Si parla invece sempre con più insistenza di un suo possibile ritorno proprio a Torino, dove prenderebbe in mano le operazioni di calciomercato della Juve a partire dalla prossima estate. Ma Ottolini avrebbe già qualche idea di mercato per la Juventus: in particolare, attenzione a ben tre colpi che potrebbe portare subito in bianconero <<<
