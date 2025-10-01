La Juventus prepara un colpo pazzesco: “Gira un nome folle!”

In vista delle prossime sessioni di calciomercato , l'obiettivo principale della Juventus sarà senza dubbio un nuovo grande centrocampista che possa innalzare il livello della mediana bianconera. Un colpo che la Juve ha tentato di fare già nell'ultimo mercato estivo, ma che alla fine non si è concretizzato.

Ecco perché l'obiettivo centrocampista rimane in cima alla lista bianconera. E stando a quanto circola in ambiente Juventus, non sarà un colpo qualsiasi. Anzi, questo sarà un vero e proprio colpaccio di calciomercato, di quelli veramente pesanti e ad effetto. A tal proposito, in orbita Juve stanno circolando alcuni nomi pazzeschi, tra vecchi pallini e anche possibili sorprese clamorose: ecco, uno dopo l'altro, tutti i nomi in ballo sulla lista bianconera <<<