Juventus, terremoto Vlahovic! Decisione clamorosa: poco fa l’annuncio

La questione Vlahovic non si è mai davvero spenta in casa Juventus e rimane un tema bollente anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato. La telenovela è andata avanti per tutta l’estate senza sbocchi — né cessione né rinnovo — e, com’è prevedibile, i rumors continuano a rincorrersi mentre si avvicinano le prossime finestre di mercato.
Situazione ancora in bilico tra la Juventus e Vlahovic: attenzione alle possibili sorprese in vista delle prossime sessioni di calciomercato
La Juve si ritrova così con un attaccante di valore, che in campo sta dando il suo buon contributo, ma legato a un ingaggio molto pesante e con il rischio concreto di perderlo a zero a giugno. Ma quello che potrebbe succedere dopo è qualcosa di veramente clamoroso. Proprio in queste ore infatti, sul futuro di Vlahovic è arrivato un annuncio davvero pesante che potrebbe far scoppiare un terremoto in casa bianconera <<<
