Juventus, terremoto Vlahovic! Decisione clamorosa: poco fa l’annuncio

Situazione ancora in bilico tra la Juventus e Vlahovic: attenzione alle possibili sorprese in vista delle prossime sessioni di calciomercato
Riccardo Focolari Redattore 

Juventus, le ultime news di calciomercato su Vlahovic.

La questione Vlahovic non si è mai davvero spenta in casa Juventus e rimane un tema bollente anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato. La telenovela è andata avanti per tutta l’estate senza sbocchi — né cessione né rinnovo — e, com’è prevedibile, i rumors continuano a rincorrersi mentre si avvicinano le prossime finestre di mercato.

La Juve si ritrova così con un attaccante di valore, che in campo sta dando il suo buon contributo, ma legato a un ingaggio molto pesante e con il rischio concreto di perderlo a zero a giugno. Ma quello che potrebbe succedere dopo è qualcosa di veramente clamoroso. Proprio in queste ore infatti, sul futuro di Vlahovic è arrivato un annuncio davvero pesante che potrebbe far scoppiare un terremoto in casa bianconera <<<

