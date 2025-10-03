Juventus, terremoto Vlahovic! Decisione clamorosa: poco fa l’annuncio

La questione Vlahovic non si è mai davvero spenta in casa Juventus e rimane un tema bollente anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato. La telenovela è andata avanti per tutta l’estate senza sbocchi — né cessione né rinnovo — e, com’è prevedibile, i rumors continuano a rincorrersi mentre si avvicinano le prossime finestre di mercato.