Juventus-Vlahovic, poco fa l’annuncio improvviso: decisione presa!

Se c'è un tormentone in particolare che ha caratterizzato l'ultima sessione estiva di calciomercato della Juventus , è senza dubbio quella relativa al futuro di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo, in scadenza di contratto alla fine di questa stagione, ha a lungo bloccato le operazioni di mercato in entrata della Juve visto che non si è riusciti a trovare una soluzione di qualsiasi tipo.

Tanto che, ad oggi, la situazione è rimasta la stessa. La Juventus ha in rosa una risorsa certamente importante dal punto di vista tecnico e che sta rendendo bene, ma deve anche sostenere un ingaggio pesantissimo con il serio rischio di perdere Vlahovic a parametro zero il prossimo giugno. Uno scenario non proprio idilliaco per i bianconeri. Attenzione però, perché proprio in queste ore è arrivato un annuncio decisamente importante sul futuro di Vlahovic <<<