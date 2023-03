Calciomercato | Lascerà il Cagliari a fine stagione al 100%, dicono

E' destinato a lasciare l'Isola, questo è poco ma sicuro. Piovono conferme da diversi lati. Numeri e statistiche non sono dalla sua parte

Il Cagliari continua la sua rincorsa ai play-off. Agguantare il secondo posto non è ancora matematicamente impossibile anche se è molto difficile. Il sogno promozione, però, è più vivo che mai. Mentre Claudio Ranieri si gode i gol di Lapadula e il suo Cagliari cercando di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi, Giulini e Bonato non possono fare altro che aspettare e pensare al calciomercato .

Ci sono dei giocatori che non fanno più parte del progetto rossoblù e questo è scontato. Basta pensare a Nicolas Viola. Continua ad essere infortunato e l'ultima volta che ha giocato c'era ancora Liverani. Guarda caso (sarà una coincidenza?) era stato proprio il tecnico romano a volerlo. Dopo l'esonero di Liverani non si è più visto ed è uscito dai radar. A gennaio, durante la sessione invernale di calciomercato, sembrava destinato ad andare alla Reggina ma alla fine è saltato tutto. E non finisce qui.