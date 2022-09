Mercato Roma – Confermato! Mourinho ha scelto il prossimo colpo / News

Non c'è limite al miglioramento e Mourinho , che è un perfezionista, lo sa fin troppo bene. Dybala è stata la ciliegina sulla torta di questa calda estate giallorossa ma potrebbe non essere finita qui.

Un difensore centrale in più avrebbe fatto comodo ma non si può avere sempre tutto ciò che si desidera. Pinto ha fatto del suo meglio e il mercato della famiglia Friedkin ha fatto impazzire i tifosi giallorossi. Ma, come vi abbiamo anticipato, non è finita qui. A gennaio riaprono le danze e c'è un nome in pole position <<<