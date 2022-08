Mercato Roma | News clamorosa su Belotti. E Pinto ha un altro sogno

Andrea Belotti è un obiettivo della Roma e questo è poco ma sicuro. Contro la Salernitana, Mourinho non ha fatto scendere né Shomurodov, né Felix. Insomma, più chiaro di così... I due calciatori non fanno più parte del progetto dell'As Roma ma Tiago Pianto deve sbrigarsi se vuole venderli entrambi. Il primo settembre sembra lontano ma è dietro l'angolo. Ma non perdiamo altro tempo e arriviamo al dunque. Belotti? Ci sono novità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Belotti avrebbe già parlato con Mourinho e sarebbe molto felice di lavorare con lui. L'orologio però fa tic-tac, il tempo scorre e la situazione non si sblocca. La Roma deve cedere almeno uno tra Shomurodov e Felix se vuole fare all-in sul Gallo. Anche Belotti, però, di tempo non ne ha molto. Deve dare una risposta al Nizza che non ha intenzione di aspettare in eterno. Ma attenzione al turco Galatasaray. Il tecnico del club turco, Okan Buruk, ha annunciato al mondo intero che Belotti è un obiettivo del Galatasaray ma che: "il calciatore vorrebbe rimanere in Italia". Insomma, Belotti ce la sta facendo tutta per venire alla Roma. La testata giornalistica sopracitata addirittura riporta che i turchi siano pronti ad offrire al Gallo un quadriennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Ma non finisce qui. Se salta Belotti, Pinto ha un altro sogno <<<